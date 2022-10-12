Суд наклав арешт на одного з підозрюваних у справі з розкрадання коштів "Укргазбанку"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід для начальника департаменту по роботі з корпоративними VIP – клієнтами АБ "Укргазбанк" у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн гривень застави.

Запобіжний захід діятиме до 10 грудня 2022 року.

У разі внесення застави на підозрюваного матиме:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти для виїзду за кордон, службовий паспорт та інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

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Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.





