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Суд наклав арешт на одного з підозрюваних у справі з розкрадання коштів "Укргазбанку"

Середа, 12 жовтня 2022, 18:53 - Анастасія Жарикова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід для начальника департаменту по роботі з корпоративними VIP – клієнтами АБ "Укргазбанк" у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн гривень застави. 

Запобіжний захід діятиме до 10 грудня 2022 року. 

У разі внесення застави на підозрюваного матиме: 

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; 
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі; 
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти для виїзду за кордон, службовий паспорт та інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України. 

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

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Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.



суд Укргазбанк
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