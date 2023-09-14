Новини 14 вересня: НБУ вдруге поспіль знизив ставку, США розширили санкції проти РФ

Про облікову ставку. Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

Про санкції проти РФ. Мінфін США 14 вересня розширив санкційний список щодо російських громадян і компаній, включивши до нього, зокрема, великі автозаводи Росії, а також наближених до Міноборони РФ та Кремля олігархів.

CША запровадили санкції проти п'яти турецьких фірм, котрі допомагають РФ уникати санкцій.

Про перерозподіл військового ПДФО. Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

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Про агроімпорт з України. Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про Starlink. Біограф американського мільярдера, засновника Spaca X та Tesla Ілона Маска Волтер Айзексон заявив, що певна кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Пентагону.

Ексклюзив ЕП

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Ренесанс передмістя. Чому квартири в Ірпені та Бучі продаються краще, ніж у Києві

Через півтора року після деокупації Київщини забудовники в передмісті продають більше квартир, ніж їхні конкуренти в столиці. У чому секрет?