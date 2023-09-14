Маск передав частину обладнання та послуг Starlink під контроль Пентагону - WP

Біограф американського мільярдера, засновника Spaca X та Tesla Ілона Маска Волтер Айзексон заявив, що певна кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Пентагону.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами Айзексона, Маск бажав відмежуватись від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій SpaceX може призвести до ядерної війни.

"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix і пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну"", — процитував мільярдера Айзексон.

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Біограф стверджує, що запитав у мільярдера чи розмовляв той із радником національної безпеки Джейком Салліваном чи генералом Марком Міллі.

"І це він зробив. Він розмовляв з ними і сказав: "Якщо вони наказують мені щось зробити, я б це зробив, якби отримав вказівку", – повідомив він.

За словами біографа, Маск більше не контролює геозони та умови використання Starlink.

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Нагадаємо:

Раніше телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Згодом Маск відреагував на інформацію про те, що він нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.

Пізніше стало відомо, що Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл. Згодом Федоров дав згоду на публікацію його листування з Маском у біографії бізнесмена.