Новини 1 вересня: PepsiCo і Mars – спонсори війни, "мінімалку" планують підвищити

Про спонсорів війни. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про "мінімалку". Мінімальну заробітну плату в Україні з 1 січня 2024 року можуть підвищити до 7 100 грн, а з 1 липня – до 8 000 грн. Нині розмір "мінімалки" становить 6,7 тис грн.

Про монети та банкноти. В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу.

Про справу Висоцького. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 1 вересня обрав запобіжний іншому підозрюваному у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

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Про газ. Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 вересня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Київській, Житомирській та Львівській,

Ексклюзив ЕП

Борги в обмін на довкілля: як Україні скористатися світовим досвідом "зеленого" відновлення

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Як це працює в інших країнах та чи може бути реалізовано в Україні?