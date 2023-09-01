Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення "мінімалки" на 400 гривень з січня – Мінфін 

Мінімальну заробітну плату в Україні з 1 січня 2024 року можуть підвищити до 7 100 грн, а з 1 липня – до 8 000 грн. Нині розмір "мінімалки" становить 6,7 тис грн.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, передає пресслужба Міністерства фінансів.

Також з 1 січня планують підвищити прогнозований оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – до 3 195 грн. З грудня 2021 року цей оклад становить 2 893 грн.

"У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде й надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових і фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується в сумі 20,2 млрд грн", – зазначив Улютін.

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Крім цього з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів.

Щодо освітньої субвенції, то її ресурс наразі враховано на підвищення соцстандартів, але без розподілу за територіями, оскільки після 5 вересня 2023 року очікують показники від Міністерства освіти і науки.

"Видатки на сферу охорони здоров’я буде покрито за рахунок держбюджету, субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Щодо соціальної сфери слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладення ресурсу на соціальний проєкт "Помічник ветерана"", – додав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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Економічна правда