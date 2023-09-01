PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, указані компанії продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки та підтримуючи економіку агресора.

PepsiCo

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Так, компанія PepsiCo, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у РФ, у серпні 2022 року відновила виробництво напоїв "7Up" та "Mirinda" під брендами "Evervess" та "Frustyle".

Пізніше, у березні 2023 року, відновилося виробництво напою "Pepsi" під брендами "Evervess" (вищий ціновий сегмент) та "Улюблений" (нижчий ціновий сегмент).

Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою "російський подарунок" на заміну призупиненим продуктам. PepsiCo продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів, таких як чипси, снеки та молочні продукти.

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Чипси Lay's компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

Попри обіцянку PepsiCo скоротити свою діяльність і призупинити всю рекламну діяльність у Росії, на сторінці кар’єри компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій у країні.

"Таким чином, PepsiCo продовжує активно підтримувати економіку Росії й, відповідно, спонсорувати агресію проти України, спроб засудити наступ Росії на Україну від керівництва компанії не було", - констатували в НАЗК.

За показником чистого прибутку PepsiCo є першою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у США, другою у світі та четвертою у Росії.

PepsiCo продовжує працювати у РФ зі збільшенням обсягів доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком, зокрема виручка ТОВ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 рік виросла до $ 2,59 млрд (або 176,5 млрд руб), чистий прибуток виріс на 333% до $ 525 млн (або 37,8 млрд руб), податків сплачено до бюджету РФ на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб).

PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

Mars

Компанія Mars обіцяла скоротити бізнес на території РФ, проте фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням обсягів доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком.

Зокрема виручка ТОВ "МАРС" за 2022 рік виросла до $2,45 млрд (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток виріс на 59% до $377 млн (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету РФ на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб).

Крім того, на сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ "Марс" публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

"Таким чином, Mars продовжує активно підтримувати економіку Росії й, відповідно, спонсорувати агресію проти України, спроб засудити наступ Росії на Україну від керівництва компанії не було", - наголосили в НАЗК.