Справа Висоцького: ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра економіки

Олександр Грибан Фото: mintrans.news

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 1 вересня обрав запобіжний іншому підозрюваному у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За словами САП, запобіжний захід обрали колишньому заступнику міністра економіки. За даними ЕП, йдеться про Олександра Грибана.

Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 939 400 грн.

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Відповідно до рішення суду на нього також поклали такі процесуальні обов’язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили зловживання на закупівлі продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану на 62,5 мільйона гривень. До схем причетні ексзаступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

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Йдеться про першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана (зараз займає посаду радника міністра економіки).

Міністерство аграрної політики заперечує збитки або отримання неправомірної вигоди у справі, яка інкримінується заступнику міністра Тарасу Висоцькому.

31 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, підозрюваного в розтраті понад 62 млн гривень під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави у 805 тисяч гривень.

Економічна правда