Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць: куди можна здати

В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу.

Про це попереджає Національний банк.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Як повідомляють в НБУ, здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно.

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"Після цього вони вже не обмінюватимуться", - наголосили в Нацбанку.

Для обміну слід звертатися до Національного банку України за адресами: у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91. Можна також звертатися до уповноважених банків: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ". Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків. Реклама:

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нагадуємо:

З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Рішення про їх вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими.