У Кремлі відреагували на вихід з українського чорноморського порту вже другого судна

Прохід цивільних суден через організований Києвом коридор у Чорному морі не має відношення до відновлення зернової угоди.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков, якого цитує російське агентство "Интерфакс".

На брифінгу його попросили прокоментувати інформацію про те, що 27 серпня вже друге з моменту припинення "зернової угоди" судно вийшло в Чорне море через організований Києвом коридор. Його також запитали, чи може це якось позначитися на перспективах відновлення зернової угоди.

Проте Пєсков оминув першу частину запитання і перевів акценти на другу частину.

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"Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди, - відповів він. - Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного, не на словах, а на ділі виконання обіцянок, які були перед російською стороною".

"Це зовсім інша субстанція, і тут наше військове відомство, безумовно, здійснює необхідний моніторинг", - додав Пєсков.

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Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

17 липня Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи", а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Першим судном, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ із "зернової ініціативи", стало судно Joseph Schult. Під прапором Гонконгу воно перетнуло турецьку протоку Босфор і прибуло в порт Стамбула.

Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової ініціативи", став балкер Primus під прапором Ліберії, який вирушив у напрямку болгарського порту Варна. Маршрут проходження балкера був прокладений строго через територіальні води Румунії та Болгарії.

Цікаво, що судно зайшло в Одесу ще 20 лютого 2022 року під ім'ям Polarstar, а за час очікування змінило назву. Найімовірніше, власник також змінився.

Раніше РФ заявила про намір оглядати всі судна в акваторії Чорного моря.

Зокрема, 19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що всі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть до українських портів з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як такі, що залучені до військового конфлікту.

У Росії також заявили, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства.

У відповідь на це Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попередило, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.