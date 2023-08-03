Новини 3 серпня: підозра Жеваго, з управління "Нафтогазу" забрали мережу АЗС Glusco

Про Жеваго. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у наданні хабара голові та суддям Верховного суду власнику групи "Фінанси та кредит" - олігарху Кгостянтину Жеваго.

Про АЗС Glusco. Національне агентство з розшуку та менедженту активів, одержаних корупційним шляхом (АРМА), розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Про "зерновий коридор". Український уряд розглядає можливість страхування суден і компаній, які йтимуть "зерновим коридором".

Про кредити для великого бізнесу. Міністерство економіки готує нову кредитну програму, яка стосуватиметься великого бізнесу, подібну до чинної "Доступні кредити 5-7-9", але з більшими лімітами.

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Про видобуток газу. Група "Нафтогаз" цьогоріч планує збільшити видобуток газу на 8%.

Ексклюзив ЕП

"Алло, Фрідман? Ти не повіриш". Чи націоналізує Україна "Київстар"

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Російський олігарх Михайло Фрідман досі є співвласником "Київстара". Чи може через це найбільший мобільний оператор країни стати державним?