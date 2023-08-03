"Нафтогаз" планує збільшити видобуток на 8%
Група "Нафтогаз" цьогоріч планує збільшити видобуток газу на 8%.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає Укрінформ.
"Попри війну, на сьогодні Нафтогаз зміг зберегти об'єм газовидобутку. Більше того, цього року ми плануємо наростити його - плюс 8% до минулого року", - сказав Чернишов.
Очільник компанії додав, що кількість свердловин збільшено удвічі, до 88 штук. При цьому додатковий дебіт на одну свердловину вдалося збільшити у 1,5 раза - до 79 тис кубометрів газу на день.
Крім цього "Нафтогаз" станом на 31 липня "Нафтогаз" придбав 0,7 млрд кубометрів газу українського видобутку на майданчику Української енергетичної біржі.
Нагадуємо:
"Укргазвидобування" провело капітальний ремонт 20-річної свердловини, відновивши її роботу з високими показниками - oодоби вона дає понад 150 тисяч кубометрів газу.