Україна планує взяти на себе всі страхувальні ризики, пов'язані з "зерновим коридором"

Український уряд розглядає можливість страхування суден і компаній, які йтимуть "зерновим коридором".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр зазначив, що наразі обговорюється можливість взяття державою на себе таких ризиків у Чорному морі за прикладом із Дунаєм.

"Україна як держава за рахунок бюджету рішенням уряду застрахувала всі торговельні судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через Дунайські порти. Зараз ми в уряді обговорюємо і, впевнений, ухвалимо рішення щодо страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть "зерновим коридором", - сказав Шмигаль.

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Однак, за його словами, навіть у цьому випадку Україна потребуватиме підтримки партнерів.

"Звичайно, це спрацює один раз. Ми розуміємо, що якщо росіяни затоплять або підірвуть якесь торгове судно, це колосально ускладнить нашу роботу із залучення партнерів до "зернового коридору". Тому потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося", - наголосив він.

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Лише за минулу добу вже два судна відмовилися швартуватися у порту "Ізмаїл" після атаки РФ.

У ніч на середу, 2 серпня, внаслідок російської атаки на морський порт "Ізмаїл" та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства" було знищено 40 тис. тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китаю та Ізраїлю.