Хабар у $2,7 млн голові Верховного суду: САП та НАБУ оголосили про підозру олігарху Жеваго

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у наданні хабара голові та суддям Верховного суду власнику групи "Фінанси та кредит" - олігарху Кгостянтину Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Правоохоронці встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як "бекофіс" для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді.

Адвокат виконав роль "посередника" в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

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У 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак їм було відмовлено в задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг)", – додали в САП.

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Вже 19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15 травня Голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому" під час отримання другого траншу хабара – 450 тисяч доларів.

У САП зазначили, що зважаючи на те, що Жеваго на момент вчинення злочину і на теперішній час знаходиться на території Французької Республіки, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

Доповнено.

Сам Жеваго наголошує, що немає жодного відношення до цієї справи, про що повідомив НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) ще у травні. Проте, більше, ніж за 2 місяці, правоохоронні органи не виявили жодного бажання отримати від Костянтина Жеваго хоча б якісь пояснення, зазначають його адвокати.

"Вручення тексту повідомлення про підозру у французькому відділі поліції фактично відбулося з порушенням українського законодавства та норм КПК. Відповідно до норм КПК України повідомлення про підозру має бути вручене в день його складання. Саме ж вручене повідомлення про підозру є формальним і не містить посилань на жоден доказ причетності Костянтина Жеваго до справи", - повідомила адвокатка Наталія Пушина.

У Жеваго стверджують, що за два місяці детективи та прокурори не проінформували бізнесмена про факт складення повідомлення про підозру.

Пушина наголошує, що детективи та прокурори мали дотримуватися порядку – вручити повідомлення про підозру особисто, оскільки раніше Жеваго повідомив правоохоронців про місце свого проживання.

"Костянтин Жеваго готовий продемонструвати свою непричетність до розслідуваних подій та вкотре наголошує на готовності співпрацювати зі слідством відповідно до КПК України", – резюмували в заяві.

Нагадуємо:

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабара у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.

Пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддям Верховного суду.

Суд відправив під варту адвоката Олега Горецького у справі про хабар голові ВСУ Князєву від бізнесмена Жеваго.