"Тедіс Україна" програла суд АМКУ щодо штрафу на 274 мільйони: має сплатити і 100% пені
Верховний суд відмовив ТОВ "Тедіс Україна" у задоволенні касаційної скарги у справі про оскарження рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), яким компанію оштрафували на 274 млн грн за неповне виконання рішення Комітету.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Як уточнили в Комітеті, постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає подальшому оскарженню.
"У зв’язку із тим, що ТОВ "Тедіс Україна" після того, як рішення про відмову апеляційною інстанцією у задоволенні позовних вимог набрало законної сили, не сплатило штраф, накладений рішенням Комітету від 17.03.2021 № 151-р, до його розміру нараховувалася пеня.
Оскільки станом на 3 серпня 2023 року відповідач не повідомив Комітет про сплату штрафу, наразі вона складає 274 млн грн", - заявили в АМКУ.
Таким чином, ТОВ "Тедіс Україна" має сплатити до держбюджету загалом 548 млн грн штрафу та пені.
У 2016 році АМКУ визнав, що ТОВ "Тедіс Україна", займаючи у період з 2013 року по вересень 2015 року (включно) монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет, зловживало ним. За порушення компанію оштрафували на загальну суму понад 431 млн грн.
Цим же рішенням Комітет зобов’язав компанію у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення та усунути причини їх виникнення, а надалі впродовж трьох років щомісячно звітувати АМКУ за встановленою формою про свої ціни та обсяги реалізації сигарет.
"Штрафи товариство сплатило частинами протягом 2017-2020 років, однак додаткові зобов’язання не були виконані в повному обсязі. За це Комітет в рамках нової справи знову оштрафував ТОВ "Тедіс Україна". Цього разу - на 274,2 млн грн.
Відповідач оскаржив другий штраф до господарського суду, який став на його сторону, однак АМКУ надалі звернувся зі скаргою до апеляційної інстанції, яка підтримала законність рішення Комітету", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу АМКУ у справі про оскарження "Тедіс Україна" рішення Комітету від 17 березня 2021 року - цим рішенням компанію оштрафували на 274 млн грн. У компанії заявили, що подають касацію до Верховного Суду.
17 березня 2021 року АМКУ оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року. У компанії заявили, що вважають таке рішення безпідставним та будуть оскаржувати його у судовому порядку.
У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.
У лютому 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).
Економічна правда