"Тедіс Україна" програла суд АМКУ щодо штрафу на 274 мільйони: має сплатити і 100% пені

Верховний суд відмовив ТОВ "Тедіс Україна" у задоволенні касаційної скарги у справі про оскарження рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), яким компанію оштрафували на 274 млн грн за неповне виконання рішення Комітету.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Як уточнили в Комітеті, постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає подальшому оскарженню.

"У зв’язку із тим, що ТОВ "Тедіс Україна" після того, як рішення про відмову апеляційною інстанцією у задоволенні позовних вимог набрало законної сили, не сплатило штраф, накладений рішенням Комітету від 17.03.2021 № 151-р, до його розміру нараховувалася пеня.

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Оскільки станом на 3 серпня 2023 року відповідач не повідомив Комітет про сплату штрафу, наразі вона складає 274 млн грн", - заявили в АМКУ.

Таким чином, ТОВ "Тедіс Україна" має сплатити до держбюджету загалом 548 млн грн штрафу та пені.

У 2016 році АМКУ визнав, що ТОВ "Тедіс Україна", займаючи у період з 2013 року по вересень 2015 року (включно) монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет, зловживало ним. За порушення компанію оштрафували на загальну суму понад 431 млн грн.

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Цим же рішенням Комітет зобов’язав компанію у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення та усунути причини їх виникнення, а надалі впродовж трьох років щомісячно звітувати АМКУ за встановленою формою про свої ціни та обсяги реалізації сигарет.

"Штрафи товариство сплатило частинами протягом 2017-2020 років, однак додаткові зобов’язання не були виконані в повному обсязі. За це Комітет в рамках нової справи знову оштрафував ТОВ "Тедіс Україна". Цього разу - на 274,2 млн грн.

Відповідач оскаржив другий штраф до господарського суду, який став на його сторону, однак АМКУ надалі звернувся зі скаргою до апеляційної інстанції, яка підтримала законність рішення Комітету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу АМКУ у справі про оскарження "Тедіс Україна" рішення Комітету від 17 березня 2021 року - цим рішенням компанію оштрафували на 274 млн грн. У компанії заявили, що подають касацію до Верховного Суду.

17 березня 2021 року АМКУ оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року. У компанії заявили, що вважають таке рішення безпідставним та будуть оскаржувати його у судовому порядку.

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

У лютому 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

Економічна правда