АМКУ виграв апеляцію у "Тедіс Україна" щодо штрафу на 274 мільйони: компанія йде до Верховного суду

Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу АМКУ у справі про оскарження "Тедіс Україна" рішення Комітету від 17 березня 2021 року - цим рішенням компанію оштрафували на 274 млн грн. У компанії кажуть, що подають касацію до Верховного Суду.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

У АМКУ нагадали, що 16 грудня 2016 року КОмітет визнав, що ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА", займаючи з 2013 року по вересень 2015 року (включно) монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет, зловживало ним.

За це порушення компанію було оштрафовано на загальну суму понад 431 млн грн.

"Цим же рішенням товариство було зобов’язане у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет за встановленою формою.

І якщо штрафи товариство сплатило частинами протягом 2017-2020 років, то додаткові зобов‘язання не були виконані в повному обсязі. За це Комітет в рамках нової справи знову оштрафував ТОВ "Тедіс Україна", цього разу - на 274 млн грн.

Це рішення було оскаржене компанією до господарського суду. Рішенням господарського суду міста Києва від 19.07.2022 позов "Тедіс Україна" задоволено, а рішення Комітету від 17.03.2021 визнано недійсним.

"АМКУ не погоджуючись з таким рішенням звернувся з скаргою до Північного апеляційного господарського суду. За результатом розгляду апеляційна інстанція підтримала законність рішення Комітету, а ТОВ "Тедіс Україна" відмовлено в задоволені позову", - йдеться в позиції Комітету.

Водночас "Тедіс Україна" вважає рішення Апеляційного господарського суду м. Києва щодо штрафу у розмірі 274 млн грн, накладеного АМКУ, "безпідставним та необґрунтованим".

Компанія заявила, що буде оскаржувати це рішення у встановлений законом спосіб, "а саме шляхом подання касаційної скарги до Верховного Суду України".

Нагадаємо:

17 березня 2021 року АМКУ оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року. У компанії вважають таке рішення безпідставним та будуть оскаржувати його у судовому порядку.

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

У лютому 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

Економічна правда