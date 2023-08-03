В Україні може з’явитися нова медіагрупа: Delo — продане, "Главком" — продається

Компанія "Українські медійні системи", яка володіє сайтом Glavcom.ua, змінила власника, при цьому людина, яка придбала видання, ніколи не виказувала жодних планів займатися медіабізнесом.

Про це пише видання NV, яке помітило зміну власника в державному реєстрі.

Замість засновників "Главкому" Віктора Шлінчака і Юлії Лимар власником тепер значиться компанія "Хаб Главком" Тетяни Снопко.

Крім того, як виявилося за даними держреєстру, наприкінці минулого року Снопко стала власницею компаній "Комунікаційний хаб Економіка" та "Медіаманія", які ведуть проєкти Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo, Marketing Media Review та проводять низку бізнес-івентів.

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При цьому, журналісти проаналізували соцмережі Снопко і звернули увагу на той факт, що жінка ніколи не виказувала жодних планів займатися медіабізнесом. Водночас, в її ділових контактах значаться відомий американський мільйонер українського походження Максим Поляков та маловідомий український бізнесмен Максим Кріппа, в чийому будинку зареєстровано компанію "Смартленд", яка в 2020 році придбала київський готель "Дніпро".

Так, до осені 2021 року Тетяна Снопко керувала комунікаціями в компанії "Ноосфера" бізнесмена Максима Полякова.

Поляков - це той самий бізнесмен, який розвивав у США аерокосмічну компанію Firefly, але був змушений продати свою частку на вимогу американського уряду.

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Окрім Полякова, Снопко співпрацювала з його колишнім бізнес-партнером Максимом Кріппою, розповів виданню співрозмовник на медіаринку.

Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення.

На початку 2022-го він став офіційним власником української кіберспортивної команди Navi. Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро".

З кінця минулого року на сайті delo.ua, який тепер належить Снопко, з’явилися компліментарні новини про Кріппу, присвячені успіхам Navi та його допомозі ЗСУ. Снопко визнала знайомство. За її словами, вона надавала Кріппі консультаційні послуги, але їх деталі – під угодою про нерозкриття.

"Я ні на кого не працюю", – запевнила Снопко журналістів.

У благодійному фонді Кріппи заперечили його участь в угоді, пов’язаній з купівлею медіаресурсів.

Що ж стосується колишніх власників "Главкому" - Віктора Шлінчака і Юлії Лимар, то вони відмовилися від коментарів. При цьому заявляють, що угоду не завершено.

Права на бренд Glavcom поки досі належать Шлінчаку і Лимар.

"Главком" – проіндексований український інформаційний ресурс. У червні його трафік сягнув 19,3 млн переглядів сторінок.

Нагадуємо:

Як відомо, 15 липня 2020 року Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснював, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Але вже в жовтні 2020 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне зловживання владою та службовим становищем головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного ПрАТ "Готель "Дніпро".

Заявник вказав, що в довідках фірми-покупця та в ЗМІ були названі різні бенефіціари, а також було порушено положення законодавства про приватизацію в частині залучення кредитних коштів. Зокрема, для купівлі готелю були взяті кредити в банках, які отримали рефінансування НБУ.

Після аукціону покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Кохановський. При цьому, він відмовився називати публічно, хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Нові власники готелю "Дніпро" пообіцяли створити на місці готелю великий кіберспортивний проєкт.

Проте вже у 2021 році готель "Дніпро", де обіцяли кіберспорт, попросив дозвіл відкрити казино.