Новини 17 серпня: Alibaba – спонсор війни, підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети

Про Alibaba. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про тарифи на електроенергію. Підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку електроенергії не досягло мети - тобто, не вплинуло на покращення ліквідності ринку, для чого й ухвалювалися ці рішення.

Про сонячні електростанції брата Шурми. Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Про імпорт Індією пшениці із РФ. Індія веде переговори з Росією про імпорт пшениці зі знижкою на тлі різкого зростання світових цін, що є рідкісним кроком, спрямованим на збільшення поставок і стримування продовольчої інфляції напередодні виборів у країні в наступному році.

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Про облгази Фірташа. 26 арештованих облгазів з імперії Фірташа за понад рік перебування в управлінні АРМА принесли до бюджету 0,00 коп.

Ексклюзив ЕП

Нічого наркотичного, лише бізнес. Що дасть Україні легалізація медичного канабісу

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Верховна Рада планує восени легалізувати медичний канабіс. Які перспективи це відкриває для бізнесу, які будуть обмеження та як цей ринок працює у світі.