Арештовані облгази Фірташа в управлінні АРМА принесли до бюджету 0,00 грн — Trap Aggressor

26 арештованих облгазів з імперії Фірташа за понад рік перебування в управлінні АРМА принесли до бюджету 0,00 коп.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на лист Агентства з розшуку і менеджменту активів, направлене у відповідь на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк.

Як зазначається в листі, за весь період, починаючи з 5 липня 2022 року, досягнутими результатами від управління облгазами стало:

сума отриманого доходу - 0,00 грн;

сума здійснених необхідних витрат - 0,00 грн;

сума надходжень до Державного бюджету України - 0,00 грн.

Управителем арештованими корпоративними правами 26 регіональних операторів газорозподільних систем, які повʼязують з Дмитром Фірташем, було визначено Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" окремим розпорядженням Кабміну.

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На початку липня 2022 року АРМА уклало договір управління активами з "Чорноморнафтогазом", відповідно до якого останньому було передано основні корпоративні права по 26 облгазах, а 3 квітня 2023 року - корпоративні права міноритарних власників та повторно арештовані корпоративні права АТ "Тернопільгаз", АТ "Коростишівгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Мелітопольгаз".

В Агентстві уточнили, що відповідно до умов договору управління, розмір доходів визначається з нарахованих та сплачених на користь управителя платежів дивідендів за активами (15% з отриманих дивідендів, за вирахуванням сум відповідних податків і зборів на рахунок управителя, залишок - на рахунок казначейства).

Щоправда, також в АРМА зазначили, що загальних зборів акціонерів щодо виплати дивідендів станом на початок серпня не проводилось.

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Аналітики Trap Aggressor наголошують, що відсутність публічного доступу до реєстру арештованих активів АРМА фактично унеможливлює будь-який незалежний контроль над результатами управління. Тому наразі не має змоги достеменно визначити ефективність Агентства.

Нагадуємо:

У травні 2022 року в ДБР повідомили, що слідчі викрили масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень.

Також цього тижня СБУ повідомило про підозру трьом керівникам облгазів Фірташа. Йдеться про голів правлінь "Волиньгазу", "Чернігівгазу" та "Криворіжгазу", які, як зазначається, "причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України".

Згадана мережа облгазів повʼязана з групою компаній Фірташа Group DF, яка заперечує всі звинувачення слідчих.