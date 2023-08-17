Індія вивчає можливість імпорту пшениці з РФ зі знижкою, щоб "заспокоїти" ціни – Reuters

Індія веде переговори з Росією про імпорт пшениці зі знижкою на тлі різкого зростання світових цін, що є рідкісним кроком, спрямованим на збільшення поставок і стримування продовольчої інфляції напередодні виборів у країні в наступному році.

Про це пише Reuters з посиланням на 4 джерела.

"Імпорт дозволить Нью-Делі більш ефективно втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які в липні підштовхнули інфляцію до 15-місячного максимуму", - пише агентство.

"Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та міжурядові угоди. Рішення буде прийматися обережно", - розповіло Reuters одне з джерел, відповідаючи на питання про імпорт пшениці з Росії.

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Індія не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди протягом багатьох років. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці в 2017 році, коли приватні трейдери відвантажили 5,3 мільйона метричних тонн.

План уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів, які розглядаються з метою зниження цін на ключові товари, такі як паливо та зернові, кажуть співрозмовники на умовах анонімності.

За їх словами, остаточне рішення може бути прийняте через кілька тижнів. Представники міністерств фінансів, торгівлі та уряду Індії не відповіли на електронні листи та повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію.

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"Хоча Індії потрібно лише від 3 до 4 мільйонів метричних тонн пшениці, щоб покрити дефіцит, Нью-Делі може розглянути можливість імпорту 8-9 мільйонів тонн пшениці з Росії, що матиме набагато більший вплив на ціни", - розповіло інше джерело.

З початку війни в Україні минулого року Росія стала другим найбільшем товарів в Індії, переважно завдяки знижкам на нафту, яку купує Нью-Делі.

"Росія висловила готовність запропонувати знижку від ринкових цін, що переважають на ринку. Обмежень на експорт продовольчих товарів з Росії немає", - сказав один із посадовців.

Індія також імпортує соняшникову олію з Росії і здійснює розрахунки в доларах та планує використовувати такий самий підхід, додав посадовець.

"Індія може легко отримати від Росії знижку від 25 до 40 доларів за тонну. Це гарантуватиме, що вартість пшениці залишиться значно нижчою за місцеві ціни", - сказав дилер, що базується в Мумбаї, який представляє міжнародний торговий дім.

Оптові ціни на пшеницю в Індії зросли приблизно на 10% за два місяці до семимісячного максимуму в серпні на тлі обмеженої пропозиції.

Станом на 1 серпня запаси пшениці на державних складах становили 28,3 млн тонн, що на 20% нижче середнього 10-річного показника.

Економічна правда