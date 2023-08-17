Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ

Bihus.Info

Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення РФ кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. Серед них - сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

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За даними журналістів, з липня 2022-го по липень 2023-го ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець".

"Для "КД Енерджі 2", "Нацпрод" і "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" з проплат неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувались", - додають розслідувачі.

При цьому співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.

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Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів, додає Bihus.Info.

Водночас співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, з'ясували журналісти.

Зазначається, що оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників: зокрема, СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

"У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач.

Відтак електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українськми законодавством, ДП "Гарантований покупець" має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства", - пояснили в Bihus.Info.

Крім цього дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій до обленерго, а звідти до "Укренерго", яка потім передавала їх ДП "Гарантований покупець" для оплати, в принципі неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв’язку з обладнанням, додають журналісти.

Водночас співвласник компаній "КД Енерджі 2" і "Нацпрод" Сергій Дядечко запевнив Bihus.Info, що, за його даними, електроенергія з цих двох СЕС і зараз йде в енергосистему України.

Але, за словами розслідувачів, "є серйозні підстави сумніватися у достовірності цих тверджень".

При цьому представник ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС", який попросив не називати його ім’я, заявив, що компанії не мають технічної можливості визначити, в яку енергосистему йшла електроенергія.

"За його словами, до квітня 2023 року дані про генерацію, зафіксовані на лічильниках СЕС, вдавалось передавати до обленерго "партизанськими методами" від співробітників, які залишились в окупації.

Він вважає цю електроенергію українською і такою, що мала оплачуватись державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов’ язання перед банками", - йдеться у матеріалі.

З Олегом Шурмою журналістам зв’язатися не вдалося, а Ростислав Шурма на письмовий запит не відповів.

У Bihus.Info додають, що з липня цього року розрахунки з "зеленими" станціями, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за електроенергію, вироблену після окупації, призупинені.

"Укренерго" повинна передавати ДП "Гарантований покупець" нульові обсяги генерації, якщо не має впевненості у тому, що станція працює в синхронному з ОЕС режимі, однак задекларовані виробниками показники мають зберегти для розрахунків після деокупації.

Таке рішення прийнято за результатами наради в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг", - зазначає видання.

При цьому, додає Bihus.Info, питання про те, що робити з оплаченими грошима, наразі залишається не вирішеним.

Так, у Нацкомісії з енергетики заявили, що влітку цього роек на нараді в Міненерго обговорювали кілька варіантів: врахування цих коштів як оплату боргів за періоди до початку окупації або звернення до виробників за поверненням коштів.

"Коли "Гарантований покупець" звернувся до виробників, багато виробників відмовились це зробити. Відмовились повернути кошти", - заявив директор Департаменту енергоринку НКРЕКП Ілля Сідоров.

"Це питання потрібно врегулювати окремим рішенням на рівні закону. Можливо, як виключення, на рівні РНБО або Кабінету Міністрів", - додав він.

Економічна правда