Витрати "Нафтогазу" на управління АЗС Glusco перевищили доходи у 12 разів – АРМА

Управління арештованою мережею АЗС Glusco з жовтня 2022 року до червня 2023-го обійшлося "дочці" "Нафтогазу" "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в 25,7 млн грн. При цьому доходи компанії від арештованого майна станом на червень були у 12 разів менші - 2,06 млн грн.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor з посиланням на відповідь АРМА на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету.

Зазначається, що у травні 2022 року АРМА визначила "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем мережі АЗС Glusco.

Управителю фактично було передано 88 АЗС та 5 нафтобаз (з яких одна у задовільному стані), уточнили в АРМА.

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"Нафтогаз" запустив новий бренд U.GO на базі заарештованих АЗС.

На початку серпня АРМА повідомило про розірвання договорів з "Нафтогаз Ойл Трейдинг" про управління заарештованою мережею АЗС Glusco, яку повʼязують з Віктором Медведчуком.

Серед причин розірвання договору в АРМА назвали систематичне надання недостовірної інформації про доходи, які управитель отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

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"Нафтогаз Ойл Трейдинг", яке є дочірньою компанією державної НАК "Нафтогаз України", всі звинувачення зі сторони АРМА відкидає.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало Кабінету міністрів передати АЗС колишньої мережі Glusco в управління "Укрнафти" за особливою процедурою.

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Економічна правда