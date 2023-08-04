Управління мережею Glusco: "Нафтогаз Ойл Трейдинг" готує звернення до уряду через дії АРМА

ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", з яким АРМА достроково розірвала договір управління арештованими АЗС Glusco, вважає дії агентства неправомірними.

Про це повідомив директор компанії Володимир Бичков, передає ExPro.

За його словами, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ефективно та прозоро управляє мережею АЗС Glusco.

Компанія готує звернення до Кабінету Міністрів щодо незаконності розірвання АРМА договорів управління активами.

Реклама:

Крім цього, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає укладені договори управління майном Glusco чинними та буде виконувати їх до моменту вирішення спірних питань, додав Бичков.

У компанії запевнили, що "Нафтогаз Ойл Трейдинг" щомісяця надавав звітність АРМА з виконання договорів управління. У свою чергу АРМА перевіряло надані документи та не висловлювало зауважень про надання недостовірних даних.

Нагадуємо:

Реклама:

Національне агентство з розшуку та менедженту активів, одержаних корупційним шляхом (АРМА), 3 серпня повідомило про розірвання договору управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Раніше повідомлялочь, що Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) має підозру, що ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", якому Кабінет міністрів торік передав в управління арештовану мережу АЗС Glusco, не подає або не оформлює належним чином інформацію про діяльність указаної мережі.