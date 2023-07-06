Відновлення меткомбінатів Маріуполя за "зеленими" технологіями можливе за 3-5 років – "Метінвест"

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Відновлення виробництва на "Азовсталі" та ММКІ у Маріуполі після звільнення за "зеленими" технологіями може зайняти від 3 до 5 років.

Про це в інтерв'ю для проєкту FAQ talks заявив гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков, повідомляє пресслужба компанії.

"Якщо ми говоримо суто про Маріуполь, то бачення його відновлення в "Метінвесту", звичайно, є. Ми не можемо сподіватися, що прийдемо й відбудуємо Маріуполь таким, яким він був. Ми всі розуміємо, що були добрі речі в Маріуполі, але було й те, чого нам не хотілося б повторювати.

Тому потрібна нова стратегія міста, зокрема нова промислова стратегія. Не можна просто прийти й сказати: зараз ми повністю відбудуємо "Азовсталь". Нині "Азовсталь" - це символ, це фортеця. Тому нам треба буде зрозуміти, яка ж частина металургії має залишатися в Маріуполі, як вона виглядатиме, і як має виглядати так звана промислова карта міста. І тільки тоді починати відбудовувати місто", - заявив Риженков.

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За його словами, пошкодження на "Азовсталі", судячи з фото та відео, серйозні.

"Проте я не полишаю надії, що ми зможемо відновити деякі виробництва на "Азовсталі". Коли українські військові звільнять Маріуполь, коли ми туди приїдемо, то побачимо, що можна з цим зробити. Ми розуміємо, що пропаганда агресора працює на те, щоб розповідати байки про відновлення виробництва на комбінаті хоч завтра.

Ми не бачимо для них можливості зараз відновити щось на виробництві "Азовсталі". Я думаю, що максимум, для чого вони будуть використовувати "Азовсталь" чи ММК імені Ілліча, - як ремонтні бази", - додав він.

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"У нас немає бажання відновлювати стару технологію, яка існувала на ММК імені Ілліча й "Азовсталі", тому що це вже вчорашній день. Сьогодні весь світ рухається до "зеленої" металургії, до електрометалургії, і відновлення наших комбінатів у Маріуполі відбуватиметься в цьому руслі.

Тому відновлення виробництва за новими "зеленими" технологіями потребуватиме більше часу, адже треба буде будувати майже з нуля. Це займає від трьох до п'яти років", - зазначив Риженков.

Нагадаємо:

Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Металургійний комбінат Азовсталь", який входить до групи "Метінвест".

Господарський суд Запорізької області відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", який входить до групи "Метінвест".

16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну Росією майну і власності групи в Маріуполі і на інших територіях України з 24 лютого.

Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча.

У березні 2022 року в "Метінвесті" заявляли, що "Азовсталь" зруйновано окупантами, але відбудувати завод можливо.

Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.

17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада заявляла, що планує їх обмін.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Він заявив, що їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удару завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.

Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Економічна правда