Азовсталь зруйновано окупантами, але відбудувати можливо

В меткомбінат Азовсталь групи Метінвест РІната Ахметова влучило два снаряди, але говорити про те, що комбінат зупинено назавжди, ще зарано.

Про це генеральний директор Азовсталі Енвер Цкітішвілі розповів у зверненні.

Цкітішвілі повідомив, що ще з 24 лютого, тобто дня вторгнення Росії в Україну, керівники Азовсталі почали розробляти програму зупники комбіната.

"Зупинили коксові печі, знизили температуру, залили рідким склом, аби не дозволити далі йти процесу коксування і максимально високому виробітку коксового газу. І так ми максимально знизили до безпечного рівня екологічне навантаження на місто і для життів мешканців Маріуполя коксові батареї не представляють жодної небезпеки", – розповів гендиректор підприємства.

Він зазначив, що від самого початку всі прилади автоматичного контролю за екокологічним та технологічним напрямками роботи печей та батарей контролювалися співробітниками комбінату, які попри чисельні обстріли міста приходили на роботу. Таким чином, роботу комбінату було "абсолютно безпечно зупинено".

Цкітішвілі згадує, що востаннє Азовсталь був повністю зупинений у 1941 році через війну проти нацистської Німеччини, а у 1943 році після звільнення Маріуполя почалася розбудова.

На завод впали два снаряди, продовжив Цкітішвілі. Перший влучив у склад, другий потрапив дуже близько до коксових батарей.

"Рано говорити про те, що комбінат зупинено назавжди. Ми повернемося в місто, відбудуємо комбінат, відродимо його і він буде так само працювати та приносити славу Україні, як він це робив завжди. Бо Маріуполь – це Україна, "Азовсталь" – це Україна. Була, є і буде", – резюмує очільник комбінату.