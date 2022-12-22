Суд розпочав справу про банкрутство "Азовсталі"

Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Металургійний комбінат Азовсталь", який входить до групи "Метінвест".

Про це повідомляється в реєстрі YouControl.

Так, 21 грудня було оприлюднене повідомлення про відкриття судом провадження у справі про банкрутство "Азовсталі".

Зазначається, що строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника - протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про відкриття провадження.

Нагадаємо:

16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну Росією майну і власності групи в Маріуполі і на інших територіях України з 24 лютого.

Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча.

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Мільярдер Рінат Ахметов у квітні заявив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом, і що він пишається тим, що завод "Азовсталь" "став оплотом опору".

У березні в "Метінвесті" заявляли, що "Азовсталь" зруйновано окупантами, але відбудувати завод можливо.

Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.

17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада заявляла, що планує їх обмін.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Він заявив, що їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.

Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Економічна правда