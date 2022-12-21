Суд розпочав справу про банкрутство Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча

Господарський суд Запорізької області відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", який входить до групи "Метінвест".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії у системі розкриття НКЦПФР у вівторок.

"Причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента: захоплення та руйнування Єдиного майнового комплексу ПрАТ "ММК ім. Ілліча" в окупованому м. Маріуполі і як наслідок неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", – йдеться в повідомленні.

Підготовче засідання у справі призначили на 27 лютого наступного року. ініціатором відкриття справи про банкрутство виступило ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", яке входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського, як і ММК ім. Ілліча.

Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання "Інсолв" Олексія Сокола. Агентство зазначає, що він керував санацією "Дніпровського меткомбінату", цілісний майновий комплекс якого минулого року на тендері купив "Метінвест".

Нагадуємо:

16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну Росією майну і власності групи в Маріуполі і на інших територіях України з 24 лютого.

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Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча.