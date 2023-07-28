Інвестори погодили реструктуризацію євробондів "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" в п’ятницю, 28 липня, отримав згоду інвесторів на реструктуризацію єврооблігацій із термінами погашення в липні 2022 року та в листопаді 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії на біржі, передає Інтерфакс-України.

Щодо облігацій-2022 кворум на зборах становив 87,72%, кількість голосів "за" - 100%, облігацій-2026 - 91,33% і 99,72% відповідно

"Таким чином, надзвичайні резолюції для облігацій 2022 року та облігацій 2026 року було ухвалено. Емітент і позичальник тепер просуватимуть реалізацію пропозицій", - ідеться в повідомленні.

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Емітент, за запитом позичальника, опублікує додаткове оголошення після здійснення угоди.

"Я хотів би подякувати всім власникам облігацій "Нафтогазу", які підтримали наші зусилля у вирішенні проблеми дефолту за ними. Це надасть змогу компанії нормалізувати ситуацію на ринках капіталу і тісніше взаємодіяти, зокрема, із міжнародними фінансовими установами, які не могли надати підтримки до ухвалення такого рішення", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він додав, що компанія, як і раніше, має твердий намір обслуговувати свій борг і виконувати свої зобов'язання, зокрема щодо реформи корпоративного управління, а також реалізувати інвестиційні плани, попри надзвичайно складні обставини.

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Нагадуємо:

13 липня НАК "Нафтогаз України" запустив процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів на реструктуризацію дефолтних єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року і у листопаді 2026 року - це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу"з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами.

"Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

У березні "Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.

Економічна правда