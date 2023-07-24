Новини 24 липня: росіяни атакували порти на Дунаї, "Сенс банк" отримав правління

Про атаку РФ. Внаслідок чергової російської атаки росіян на інфрастурктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.

Про Каховську ГЕС. Каховську ГЕС можуть не відбудовувати, якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища.

Про Сенс Банк. У націоналізованому Сенс Банку розпочав свою роботу новий склад членів Наглядової ради та Правління.

Про "Нафтогаз". Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявляє про те, що у неї закінчився термін виконання функцій та обов'язків постачальника "останньої надії" (ПОН) з 22 липня цього року.

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Про Twitter. Соціальна мережа Twitter у понеділок, 24 липня, змінила логотип на латинську букву "ікс" - "Х".

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Змінюйся або помри. Як штучний інтелект став невідʼємною частиною світової економіки

Впровадження технології штучного інтелекту прискорює бізнес-процеси і приносить компаніям прибутки. Яка зворотна сторона прогресу?

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