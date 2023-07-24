Наглядову раду націоналізованого Сенс Банку очолив ексглава представництва ЄБРР в Україні

У націоналізованому Sense Bankу розпочав свою роботу новий склад членів Наглядової ради та Правління.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Керівництво банку було призначено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за поданням Міністерства фінансів України та погоджено Національним банком України.

Відтепер Наглядова рада Sense Bank складається із п’яти членів: двох представників держави й трьох незалежних членів.

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Головою Наглядової ради призначено Аджунер Шевкі.

Також до складу ради увійшли:

Андрій Пронченко - член Наглядової Ради (незалежний); Ростислав Дюк - член Наглядової Ради (незалежний);

Андрій Свистун - член Наглядової Ради; Владислав Власюк - член Наглядової Ради.

Головою Правління Sense Bank призначено Дмитра Кузьміна. На посадах членів Правління затверджено:

Олена Зубченко - заступник Голови Правління; Олексій Шклярук - член Правління, головний ризик-менеджер;

Інна Тютюн - член Правління; Андрій Соколов - член Правління.

"Наразі наше основне завдання – продовжити сталий розвиток одного з високотехнологічних банків країни", - підкреслив голова Правління Sense Bank Дмитро Кузьмін.

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Нагадуємо:

Правоохоронці викрили схему, за якою російські олігархи - колишні власники одного з найбільших українських банків хотіли вивести його мільярдні активи за кордон.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Sense Bank, згідно з яким банк перейшов у власність держави.

Sense Bank – державний банк, один із системно важливих банків України зі 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис юридичних осіб та 86 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.