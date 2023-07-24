Каховську ГЕС можуть і не відбудовувати: в "Укргідроенерго" назвали умови

Каховську ГЕС можуть не відбудовувати, якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища.

Про це повідомляють в "Укргідроенерго".

"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі (відбудова - ред.) ГЕС – єдине розвʼязання цих проблем", - зазначив Ігор Сирота.

Так, серед проблем, які доведеться вирішити, в компанії називають:

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покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища;

втрати зрошувальної системи, яка живилась з водосховища та водопостачання Криму після деокупації;

забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС (повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища)

забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів).

Нагадуємо:

На початку липня голова Офісу президента Андрій Єрмак показав жахливе обміління на Дніпрі в районі розташованої в Запоріжжі Дніпровської ГЕС. Фото демонструють, що дном річки на цій ділянці можна пересуватися пішки.

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Кабінет міністрів хоче відбудувати Каховську ГЕС за два роки, попри те, що раніше фахівці називали мінімальний термін для відбудови - 5-7 років.

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