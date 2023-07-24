У "Нафтогаза" завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявляє про те, що у неї закінчився термін виконання функцій та обов'язків постачальника "останньої надії" (ПОН) з 22 липня цього року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №917-р від 22 липня 2020 року її було визначено ПОН на три роки.

У "Нафтогазі" запевняють, що вони залишаються надійним постачальником газу за всіма своїми договорами як "звичайний" постачальник.

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"Протягом останніх трьох років "ГК "Нафтогаз України" як ПОН поставило газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тис. непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго, а також ті, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності та продовольчої безпеки", - підсумували в компанії.

Про наслідки для споживачів щодо завершення у "Нафтогазу" функцій ПОН в компанії повідомляють наступне.

"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня 2023 року у ГК "Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів ПОН необхідними обсягами природного газу в усій зоні балансування", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо:

Споживачам, що опинилися без постачальника газу, "Нафтогаз" постачав блакитне паливо на пільговим тарифом у 7,96 грн/куб.

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