Пишний про оскарження акціонерами "Сенс Банку" націоналізації: НБУ готовий до будь-якого розвитку подій

Нацбанк готовий до будь-якого розвитку подій щодо можливого оскарження акціонерами "Сенс Банку" рішення щодо націоналізації банку.

Про це на пресбрифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на питання, чи очікують в НБУ, що акціонери "Сенс Банку" будуть якось оскаржувати рішення про націоналізацію банку.

"Ми вже отримали відповідні повідомлення про наміри акціонерів оскаржувати цю процедуру. НБУ готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке ухвалювалось сьогодні, обґрунтоване, у відповідності з наявною процедурою, із наявністю усіх визначених законодавством підстав", - заявив Пишний.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.

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Володимир Зеленський 16 червня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Націоналізація "Сенс Банку" Фрідмана та Авена може відбутись до кінця цього місяця.

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Економічна правда