Пишний про оскарження акціонерами "Сенс Банку" націоналізації: НБУ готовий до будь-якого розвитку подій
Нацбанк готовий до будь-якого розвитку подій щодо можливого оскарження акціонерами "Сенс Банку" рішення щодо націоналізації банку.
Про це на пресбрифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на питання, чи очікують в НБУ, що акціонери "Сенс Банку" будуть якось оскаржувати рішення про націоналізацію банку.
"Ми вже отримали відповідні повідомлення про наміри акціонерів оскаржувати цю процедуру. НБУ готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке ухвалювалось сьогодні, обґрунтоване, у відповідності з наявною процедурою, із наявністю усіх визначених законодавством підстав", - заявив Пишний.
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Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.
Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.
Володимир Зеленський 16 червня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Націоналізація "Сенс Банку" Фрідмана та Авена може відбутись до кінця цього місяця.
Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.
11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").
Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.
Економічна правда