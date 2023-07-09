Threads залучив понад 70 мільйонів користувачів за два дні після свого запуску

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Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за перші два дні з моменту запуску зібрав вже понад 70 млн користувачів.

Про це повідомив Марк Цукерберг у Threads.

За словами Цукерберга, у Threads зареєструвалися 70 млн користувачів за перші два дні роботи застосунку.

Він також додав, що такий результат значно перевищує очікування команди, яка працювала над створенням Threads.

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Threads було запущено в середу як альтернативу Twitter Ілона Маска, який мав 237,8 мільйона користувачів станом на липень 2022 року.

Крім того, ​зараз Threads займає перше місце серед безплатних програм в App Store Apple Inc у США.

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Нагадаємо:

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.

Twitter погрожував подати до суду на Meta Platforms через нову платформу Threads у листі, надісланому генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спіро.

Економічна правда.