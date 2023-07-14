Новини 14 липня: покращення справ у банків та в приватизації, тотальне погіршення настроїв українців

Міжнародна допомога на відновлення. Україна вже має третину фінансування на швидке відновлення. Але у Мінфіні кажуть, що це "лише третина".

Знижка на транзит українського зерна. Молдовська залізниця погодила знижку у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією країни у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Зустріч Президента з бізнесом. З понеділка в Офісі президента почнуться зустрічі з представниками бізнеса, які відбуватимуться "за зачиненими дверима". У президента хочуть почути конкретні прізвища та органи, на які є нарікання.

Рекордний прибуток банків. За перші 5 місяців року українські банки отримали рекордні 53,59 мільярда гривень прибутку, майже половина з якого припадає на державний Приватбанк.

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Рекорди приватизації під час війни. Суми, отримані від малої приватизації у 2023 році, побили рекорд останніх десяти років.

Споживчі настрої українців погіршилися. У червні 2023 року зафіксовано падіння усіх складових індикатора споживчих настроїв українців - від поточного особистого матеріального становища до стану економіки країни, від оцінок поточної ситуації до очікувань на майбутнє.

Ціни на алкоголь будуть підвищені. Мінекономіки розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Відповідний проєкт винесено на обговорення.

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Дефіцит робочої сили в Україні. За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.

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