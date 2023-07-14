Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів

Молдовська залізниця погодила знижку у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією країни у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року. Згідно з новими умовами на транзитні вантажі:

Застосування коефіцієнта на знижки до базових тарифів застосовується за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.

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Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць або середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці має бути більшим або дорівнювати встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.

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Економічна правда

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