З наступного тижня в Офісі Президента почнуться зустрічі з бізнесом "за зачиненими дверима" - ЗМІ

З понеділка в Офісі президента почнуться зустрічі з представниками бізнеса, які відбуватимуться "за зачиненими дверима", для відвертого обговорення проблем, що виникають із силовиками, податковою та митницею.

Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на двох співрозмовників в ОП.

"Для цього створили спеціальну координаційну платформу за участі заступника голови ОП Ростислава Шурми, віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та заступника генпрокурора Дмитра Вербицького", - зазначили джерела видання, дотичні до підготовки платформи.

Платформу створено за дорученням президента.

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"Це саме той майданчик, який під час загальної зустрічі бізнесу з Володимиром Зеленським запропонували створити підприємці", - розповіло джерело в ОП на умовах анонімності.

"Свириденко, Шурма та Вербицький прийматимуть представників бізнесу упродовж наступного тижня в ОП за зачиненими дверима. За планом, на кожній такій зустрічі буде по троє підприємців. Також можлива участь інших посадовців", - зазначили співрозмовники видання.

Крім проблем із силовиками, податковою і митницею, розглядатимуть і можливість зміни законодавства, якщо це зможе допомогти бізнесу, зазначив інший співрозмовник, дотичний до підготовки роботи платформи.

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Наголошується, що у президента хочуть почути конкретні прізвища та органи, на які є нарікання.

"Одна з головних вимог до бізнесу – відверто розповідати про проблеми, бо під час загальної зустрічі з президентом 29 червня деякі з них боялися називати конкретні прізвища та органи, на які є нарікання", - підсумував представник Офісу президента.

Нагадуємо:

Частину своєю великої промови у Верховній Раді 28 червня Володимир Зеленський присвятив роботі бізнесу, а наступного дня зустрівся з низкою підприємців, аби обговорити їхні проблеми.

29 червня президент, вперше за час повномасштабної війни зібрав на зустріч кілька десятків найбільших підприємців країни та представників бізнес-асоціацій. Говорили про податки й обшуки.

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань.

А президент виступив за те, аби всі перевірки бізнесу перейшли до єдиного органу. Головні кандидати – Бюро економічної безпеки або Держбюро розслідувань.