Наступні 10 років Україні доведеться шукати 4,5 млн працівників - Мінекономіки

Протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 млн працівників на ринок праці, щоб здійснити післявоєнне відновлення.

Про це заявили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили. Проте зараз понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, і ситуація з робочою силою в країні стала ще більш критичною.

За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.

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"Відновлення ринку праці - це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги. Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення", - зазначили в Мінекономіки.

Зазначається, Україна проводить з цього приводу консультації з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) і Міжнародною організацією праці (МОП).

"МОМ та МОП планують і надалі підтримувати Міністерство економіки в прокладанні шляху до відновлення ринку праці для досягнення ключових пріоритетів", - розповіли в Мінекономіки.

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"Попереду нас очікує тісна співпраця задля допомоги державі на її шляху до відновлення і формування перспективнішого майбутнього України та її народу. Економічне відновлення має першочергове значення для цього процесу", – зазначив голова представництва МОМ Ан Нгуєн.

Як випливає з повідомлення, йдеться, зокрема про оновлення ринку праці в Україні на основі нових економічних реалій.

"На часі закласти підвалини для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам та здібностям, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист. Ми підтверджуємо свою готовність підтримувати зусилля України в цьому напрямку", - заявив Національний координатор МОП Сергій Савчук.

Нагадуємо:

Минулого року Міністерство економіки розробило новий проєкт закону "Про працю". Аналіз законопроєкту дає підстави вважати, що у разі його прийняття, ми зможемо врешті-решт позбавитись радянської ідеології трудових відносин.

У квітні поточного року Верховна Рада взяла за основу законопроєкт, що має врегулювати роботу домашніх працівників. Суть документа – ввести в законодавство поняття "домашня праця".

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