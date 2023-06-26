Новини 26 червня: зміна голови "Укроборонпрому", у НБУ прогнозують зниження ставки

Про "Укроборонпром". Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.

Про ставку. Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.

Про "Нафтогаз". Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу"з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами.

Про Ocean Plaza. Фонд держмайна (ФДМУ) зареєстрував корпоративні права на державну частку (66,65%) у ТРЦ Ocean Plaza.

Про дрони. За результатами Drone Hackathon Anti-Shahеd три українські виробники отримають по 1 мільйону доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих БПЛА.

Ексклюзив ЕП

Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому

Хто очолить держконцерн замість Юрія Гусєва і чому в Офісі президента вдалися до зміни керівника УОП саме зараз.