У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки: названо дві ймовірні дати

Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.

Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.

Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.

"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.

Нагадуємо:

У червні 2022 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних.

Облікова ставка – це ключовий інструмент, за допомогою якого Нацбанк намагається впливати на інфляцію. Підвищуючи її НБУ стимулює банки робити кредити для бізнесу і населення дорожчими, а депозити – вигіднішими. Це зменшує швидкість обертання грошей та має призвести до зниження темпів їхнього знецінення.

У травні 2023 року Національний банк припускав, що у IV кварталі року може знизити облікову ставку до 21%, а у 2024 році – до 18%. Тоді цієї думки дотримуватися більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ.