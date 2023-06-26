Три українські виробники отримають по $1 мільйону для розробок проти ворожих БПЛА

За результатами Drone Hackathon Anti-Shahеd три українські виробники отримають по 1 мільйону доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих БПЛА.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

На Drone Hackathon "Anti-Shahеd", який відбувся 24-25 червня, "понад 200 розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи і технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів", презентували свої проєкти Силам оборони України.

За результатами оцінок обрали трьох переможців - кожен з них отримає по 1 мільйону доларів для реалізації та масштабування технологічних розробок, пояснили в міністерстві.

"Фактично щоденно українська інфраструктура зазнає атак від іранських дронів. Лише у травні по Україні було запущено щонайменше 400 "Шахедів". Загалом, з вересня минулого року по Україні запустили не менше 1200 ударних безпілотників.

Українські фахівці здатні здивувати світ і ефективно протидіяти ворожій навалі. Наше завдання - максимально підтримати розробників, створити умови для масового виробництва альтернативних систем протидії іранським шахедам", - заявив віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федорова, зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським шахедам.

Раніше в межах проєкту "Армія дронів" вже був проведений перший Drone Hackathon, нагадали в міністерстві.

"Із 30 сформованих команд, які презентували технологічні рішення в розвитку БПЛА, 6 стали переможцями. За півроку вони втілили свої ідеї в продукт, який продемонстрували на полігоні", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Мінцифри оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd, щоб представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників. Переможцю обіцяють контракт на 1 млн доларів.

Економічна правда