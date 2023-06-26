Фонд держмайна офіційно став мажоритарним власником ТРЦ Ocean Plaza

Фонд держмайна (ФДМУ) зареєстрував корпоративні права на державну частку (66,65%) у ТРЦ Ocean Plaza.

Відповідний запис вже внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Після проведення аудиту та оцінки вартості активу, а також вжиття інших передприватизаційних заходів, Фондом буде прийнято рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав", - йдеться у повідомленні.

"Розглядатимуться всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ", - заявив перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій.

9 червня 2023 року уряд ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, але в березні 2023 року ВАКС своїм рішенням стягнув їх на користь держави, нагадали у Фонді.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема – Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Рішення ВАКС, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці переходять у власність держави, набуло чинності.

Таким чином, в дохід держави стягнуті дві третини акцій Ocean Plaza, які дотепер належали російським олігархам. Решта акцій контролюється українським девелопером UDP Holdings Limited бізнесмена Андрія Іванова.

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Економічна правда