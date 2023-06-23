Новини 23 червня: Рада ЄС затвердила нові санкції проти РФ, автовиробник Geely - спонсор війни

Про компенсації від РФ. "Нафтогаз" і 5 компаній групи подали клопотання до суду США про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало РФ сплатити 5 млрд дол (з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно в Криму.

Про санкції. Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.

Про страхування. Міжнародна брокерська компанія з перестрахування Marsh McLennan оголосила про співпрацю з урядом України задля відкриття доступу до світового страхового ринку.

Про спонсорів війни. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відома як Geely до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про FATF. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до "чорного списку".

Ексклюзив ЕП

Скупий платить тричі. Як західні компанії, які чіпляються за Росію, втрачають ринки, бізнес та репутацію

Зміна ставлення до західних фірм, які працюють у Росії, поступово перетворюється на тренд. А от компанії, які пішли першими, можуть виграти від цього чи не найбільше. Про що йдеться?