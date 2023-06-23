Військові ризики: Marsh McLennan допоможе Україні з виходом на ринки страхування від тероризму

Міжнародна брокерська компанія з перестрахування Marsh McLennan оголосила про співпрацю з урядом України задля відкриття доступу до світового страхового ринку.

Про це повідомляється на сайті Marsh McLennan.

"Marsh McLennan працюватиме з українським урядом та страховиками над створенням платформи, яка надає дані, необхідні для оцінки ризиків війни в Україні. Це необхідно, щоб почати пропонувати комерційний страховий захист та розблокувати інвестиційний капітал. Платформа забезпечить доступ до необхідних даних, які дозволять страховикам із більшою впевненістю оцінювати й страхувати воєнні ризики в країні, та підвищать готовність до виходу на ринок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що український уряд вже зобов'язався ділитися детальною інформацією зі страховою галуззю, щоб забезпечити ефективне та цілеспрямоване моделювання ризиків для перебудови ринку комерційного страхування.

Своєю чергою, Marsh McLennan вже вийшла з пропозицією щодо створення пулу страхування військових ризиків до урядів України та країн G7.

"Це буде багатонаціональне державно-приватне партнерство, засноване на існуючих пулах страхування від тероризму, які в цей час діють в декількох країнах G7", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що цю роботу Marsh McLennan здійснюватиме на безоплатній основі.

"Я пишаюся тим, що наші колеги стоять разом із народом України", - зазначив президент і головний виконавчий директор Marsh McLennan Джон Дойл, слова якого наведено в повідомленні.

Своєю чергою, заступник міністра економіки України Олександр Грибан додав, що доступ до світового страхового ринку життєво важливий для початку довгого шляху до відновлення економіки України.

"Ця підтримка з боку Marsh McLennan є вирішальним кроком, що допомагає нам залучити інвестиції, необхідні нам для відновлення і зміцнення", - пояснив він.

Marsh McLennan - провідна світова компанія, що надає професійні послуги у сфері управління ризиками, стратегії та управління персоналом. Понад 85 тис. співробітників компанії консультують клієнтів у 130 країнах світу. Річний дохід компанії становить понад $20 млрд.

Нагадуємо:

Раніше стало відомо, що багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Це перший подібний проєкт. Страхування воєнних ризиків в Україні відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Угоду про збільшення гарантії з 17,1 до 40,85 млн євро між MIGA та німецьким банківським холдингом ProCredit було підписано в Лондоні під час проведення Конференції з відновлення України-2023 (URC-2023)".

Також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на конференції в Лондоні оголосив про нову програму страхування військових ризиків для сприяння відновленню України.

Питання воєнного страхування інвестицій є наріжною для залучення коштів на відбудову країни. Наразі розглядається кілька проєктів покриття ризиків країни та воєнного страхування.