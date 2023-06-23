Китайський автовиробник Geely потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відома як Geely до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

"Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну", - зазначили в НАЗК.

Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє такими брендами, як Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік посіла 229 місце.

У НАПК зазначили, що виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії.

"Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта", — сказав він, виступаючи на саміті FT "Майбутнє автомобіля".

Крім цього, він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після початку великої війни.

За перший квартал цього року продажі автомобілів під маркою Geely в РФ зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол.

Виторг дистриб’ютора бренду Geely в РФ - компанії ТОВ "Джили-Моторс" - за 2022 рік виріс на 82% до 800 млн дол, чистий прибуток виріс на 5105% до 201 млн дол, податків до бюджету РФ сплачено на суму понад 51,4 млн дол.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в Росії. Мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

"Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було", - резюмували в НАЗК.

Детальніше про репутаційні втрати, які зазнають компанії-спонсори війни читайте у матеріалі: Скупий платить тричі. Як західні компанії, які чіпляються за Росію, втрачають ринки, бізнес та репутацію