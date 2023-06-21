Новини 21 червня: Україна залучає міжнародну допомогу на URC, у "Дії" з’явилась нова облігація

Про фінансову підтримку. Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет економічної допомоги Україні, а також оголосив про нову програму страхування військових ризиків для сприяння відновленню України.

Сполучені Штати виділять на відновлення України 1,3 мільярда доларів.

Про облігації. У застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію - "Нова Каховка"

Про ВПК. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після війни в Україні очікується бум в розвитку військово-промислового комплексу.

Про страхування. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.

Про енергетику. Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.

Ексклюзив ЕП

Тепер Китай перший: як Пекін контролює виробництва акумуляторів для електромобілів

Виробництво електромобілів та акумуляторів до них сконцентроване в Китаї, країна контролює ланцюги постачання і володіє технологіями. Чи не означає це, що Захід програв Пекіну конкуренцію на ринку електрокарів?