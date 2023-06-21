ЄБРР надасть 600 млн євро на підтримку енергосектору України: кошти отримають 3 компанії

Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо у рамках Ukraine Recovery Conference підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для "Укренерго", 200 млн євро для "Нафтогазу" і 200 млн євро для "Укргідроенерго".

Пакет фінансування надійде "Укргідроенерго" після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.

Фінансування "Укренерго" для надання ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами, доповнює загальну суму 520 млн євро, які банк вже надав з початку великої війни.

Кошти для "Нафтогазу" підтримають компанію у поповненні стратегічних резервів. Це слідує за 300 млнр євро, позиченими в минулому році, частиною пакету в 500 млн євро за підтримки донорів.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку та інші учасники Ukraine Recovery Conference у Лондоні підписали заяву про наміри щодо співпраці у відновленні ринку приватного страхування в Україні задля стійкості під час війни та повоєного відновлення.