В Україні після війни очікується бум в розвитку ВПК - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після війни в Україні очікується бум в розвитку військово-промислового комплексу.

Про це глава уряду розповів під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

"Ми визначили п'ять ключових сегментів, які формуватимуть основу відновлення і трансформації нашої економіки", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль відзначив великий потенціал в енергетичному секторі України, видобутку та зберіганні газу, а також у гідроенергетиці. Ще одним важливим сектором української економіки є ВПК.

"Уже зараз європейські глобальні компанії розглядають можливість будівництва виробничих потужностей в Україні. Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку цього сектору в Україні", - додав прем’єр-міністр.

Також Шмигаль заявив, що після війни може подвоїтись зростання сільського господарства. А також назвав ще однією перспективною галуззю інфраструктуру.

"ІТ. Ми амбітно налаштовані стати одним із лідерів. Ми пропонуємо найкращі умови для залучення приватного сектору. Ті, хто інвестує в Україну сьогодні, матимуть надзвичайні можливості та перспективи в найближчі роки", - додав глава Кабміну.

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