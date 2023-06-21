У "Дії" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка"
У застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію - "Нова Каховка"
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запустили в "Дії" військову облігацію "Нова Каховка". Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація "Нова Каховка" в "Дії" — це ще один дієвий спосіб допомоги", - зазначив він.
Федоров також додав, що власникам військової облігації "Маріуполь" сьогодні, 21 червня, надійде виплата на карту "єПідтримка".
Нагадуємо:
Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку.
Облігації є двох видів — купонні та дисконтні:
- Дисконтні - зі строком погашення менше року, продаються за ціною нижче номіналу.
- Купонні - зі строком погашення більше року та купонними платежами.
Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші й назад отримуєте їх з відсотками. Тобто заробляєте на цьому, отримуючи прибуток у відсотках.
Військові облігації відрізняються тим, що кошти з них йдуть на підтримку економіки у воєнний стан. Вони мають визначений строк дії. В день виплати вклад повертається разом із відсотками.
Облігації у застосунку "Дія" відрізняються:
- датами виплат – на строк до 1,5 року;
- відсотками доходу – від 11 до 16 відсотків річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Вартість однієї військової облігації — від 900 гривень.
"Дія" не продає облігації самостійно. Застосунок лише допомагає придбати облігації в одного із партнерів – банків та ліцензованих брокерів.
Щоб купити облігації в "Дії", необхідно:
- оновити застосунок до останньої версії;
- у "Послугах" знайти "Військові облігації";
- обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- вибрати банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;
- вказати кількість облігацій;
- ввести контактні дані й обрати картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;
- перевірити та відправити запит до обраного партнера;
- підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;
- очікувати на сповіщення від "Дії". Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.
"Дія" повідомить, коли облігації надійдуть на ваш рахунок у цінних паперах.
Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України спільно з Міністерством фінансів України, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України за підтримки Укрзалізниці.