У "Дії" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка"

У застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію - "Нова Каховка"

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили в "Дії" військову облігацію "Нова Каховка". Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація "Нова Каховка" в "Дії" — це ще один дієвий спосіб допомоги", - зазначив він.

Федоров також додав, що власникам військової облігації "Маріуполь" сьогодні, 21 червня, надійде виплата на карту "єПідтримка".

Нагадуємо:

Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку.

Облігації є двох видів — купонні та дисконтні:

Дисконтні - зі строком погашення менше року, продаються за ціною нижче номіналу.

Купонні - зі строком погашення більше року та купонними платежами.

Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші й назад отримуєте їх з відсотками. Тобто заробляєте на цьому, отримуючи прибуток у відсотках.

Військові облігації відрізняються тим, що кошти з них йдуть на підтримку економіки у воєнний стан. Вони мають визначений строк дії. В день виплати вклад повертається разом із відсотками.

Облігації у застосунку "Дія" відрізняються:

датами виплат – на строк до 1,5 року;

відсотками доходу – від 11 до 16 відсотків річних;

назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Вартість однієї військової облігації — від 900 гривень.

"Дія" не продає облігації самостійно. Застосунок лише допомагає придбати облігації в одного із партнерів – банків та ліцензованих брокерів.

Щоб купити облігації в "Дії", необхідно:

оновити застосунок до останньої версії;

у "Послугах" знайти "Військові облігації";

обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

вибрати банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;

вказати кількість облігацій;

ввести контактні дані й обрати картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;

перевірити та відправити запит до обраного партнера;

підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;

очікувати на сповіщення від "Дії". Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.

"Дія" повідомить, коли облігації надійдуть на ваш рахунок у цінних паперах.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України спільно з Міністерством фінансів України, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України за підтримки Укрзалізниці.