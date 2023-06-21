Сунак заявив про новий пакет фіндопомоги Україні і механізм страхування військових ризиків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет економічної допомоги Україні, а також оголосив про нову програму страхування військових ризиків для сприяння відновленню України.

Про це пише Reuters.

На конференції Конференції з відновлення України у Лондоні Сунак заявив про нову систему страхування військових ризиків, спрямовану на допомогу бізнесу інвестувати в Україну.

"Це величезний крок вперед на шляху допомоги страховикам у страхуванні інвестицій в Україну, усунення одного з найбільших бар'єрів і надання інвесторам впевненості, необхідної для дій", - сказав Сунак під час виступу на Ukraine Recovery Conference.

Також він офіційно оголосив про пакет економічної допомоги України, який анонсували напередодні.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічні зобов'язання щодо підтримки економіки України. Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів", - підкреслив Сунак.

Британський прем'єр також заявив про запуск нового британсько-українського технологічного мосту для сприяння інвестиціям і талантам, підтримки "зеленої" енергетики.

"Все це є частиною швидких колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, в тому числі значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також оголошено цього тижня", - додав він.

"МВФ виділить Україні 15 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років в рамках зобов'язань G7 та її партнерів щодо виділення 115 мільярдів доларів. А такі установи, як ЄБРР, надають початковий капітал для підтримки зростання, що відбувається під керівництвом приватного сектору", - додав він.

Очільник британського уряду такод розповів про старт ініціативи Ukraine Business Compact, яка має сприяти відновленню України. За словами Сунака, до проєкту вже долучились понад 400 компаній з 38 країн світу.

"Ми насамперед маємо побудувати платформу для бізнесу. Лише вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. Саме тому ми запускаємо Ukraine Business Compact, щоб приватний сектор пообіцяв свою підтримку відновленню та реконструкції України.

І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній з 38 країн світу із загальною ринковою капіталізацією 4,9 трильйона доларів США вже підписали цей документ", - резюмував Сунак.

Економічна правда