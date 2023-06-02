Новини 2 червня: гривня зміцнюється на "чорному" ринку, США уникли дефолту

Про дефіцит бюджету. Дефіцит загального фонду держбюджету в перші 5 місяців року становив 401,9 мільярда гривень, зокрема, у травні - 91,3 мільярда гривень.

Про ОВДП. З початку великої війни до кінця травня уряд розмістив ОВДП на аукціонах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд дол та 1,48 млрд євро – загалом в гривневому еквіваленті 498 мільярдів гривень.

Про курс валют. Готівкова гривня різко зміцнилась проти долара на "чорному ринку", євро залишається стабільним.

Про США. Сенат США ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.

Про Приватбанк. Ізраїльський суд, незважаючи на відмову в юрисдикції, підтвердив, що ПриватБанк має достатню для судового розгляду справу щодо шахрайських дій на суму 600 млн доларів проти Коломойського та Боголюбова.

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Бунт проти долара. Чому країни відмовляються від світової валюти?

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Протягом останніх 50 років про падіння долара лише говорили. Однак після російського вторгнення в Україну протиріччя загострилися настільки, що ідею дедоларизації почали втілювати на найвищому рівні. Що відбувається?